SERIE B UFFICIALE – Senigallia scommette su Edoardo Moretti

Prosegue il rapporto tra Edoardo Moretti e la Pallacanestro Senigallia, che ha deciso di puntare anche per la stagione 2020/2021 sull’ala-pivot nativo di Perugia. I tifosi biancorossi sperano nella crescita del classe ’98, dopo l’anno di apprendistato/ambientamento con Foglietti. “Molto felice di restare a Senigallia: l’ho voluto fortemente. Sono davvero motivato e mi metto a completa disposizione del nuovo allenatore, come ho sempre fatto. Spero di poter dare il mio contributo per raggiungere i nostri obiettivi. Ringrazio il presidente Moroni, il ds Badioli e Paolini per l’opportunità. Non vedo l’ora di iniziare la stagione”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Senigallia