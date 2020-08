SERIE B UFFICIALE – Senigallia, tre giovani del vivaio aggregati alla prima squadra

Pallacanestro Senigallia: tre giovani del vivaio aggregati alla prima squadra in serie B.

Per completare il Roster a disposizione di coach Paolini, la Pallacanestro Senigallia ha confermato, dalla passata stagione, Davide Terenzi guardia classe 2003 e Riccardo Costantini ala del 2002.

Inoltre dall’Under 18, allenata da Gabriele Ruini, viene aggregato alla prima squadra Gianmarco Giuliani, play nato nel 2003.

Contemporaneamente, salutano la società senigalliese, Alessandro Fronzi (molto probabilmente andrà nell’altra squadra senigalliese), Nicolò Canullo (direzione Taurus Jesi in serie C Silver) e Tommaso Maiolatesi (raggiunge l’ex Senigallia Gioele Figueras al Loreto Pesaro in C Silver)

Cresciuti tutti nel vivaio biancorosso, stanno ora intraprendendo la strada dei campionati senior con grande entusiasmo e voglia di far vedere il loro valore. Da parte della famiglia Pallacanestro Senigallia va loro un grande in bocca al lupo.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Senigallia