SERIE B UFFICIALE – Seye Babacar lascia Salerno e firma con Formia

Il Meta Formia Basketball comunica di aver trovato un accordo per le

prestazioni di Seye Babacar, ala/pivot senegalese di 207cm classe 1999, in

uscita dalla Virtus Arechi Salerno.

Per “Baba”, nonostante la giovane età, già diverse esperienze nel campionato

di serie B, avendone disputate 2 edizioni con la maglia della Stella Azzurra

Roma, oltre a questo inizio di stagione in maglia Salerno.

Formatosi nel vivaio della squadra capitolina, si distingue per il suo atletismo e per la sua capacità di concludere le giocate al ferro.

“Dopo i primi allenamenti con la squadra, posso dire che siamo un buon team – sostiene Baba – dobbiamo continuare a lavorare bene e con attenzione perché in questo momento del campionato nessuno ci regala nulla. Sono appena arrivato in squadra, ma mi sembra di essere qui da sempre, i compagni e lo staff mi hanno davvero accolto a braccia aperte. Per quel che mi riguarda, farò tutto quel che posso per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prestabiliti e la posizione che merita in campionato.”

UFFICIO STAMPA META FORMIA BASKETBALL