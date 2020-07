SERIE B UFFICIALE – Shaquille Hidalgo firma per la Tramarossa Vicenza

La Tramarossa Vicenza comunica l’arrivo in maglia biancorossa di Shaquille Hidalgo, 1.88, classe

1994, versatile esterno che può ricoprire tre ruoli dall’1 al 3, sebbene venga utilizzato prevalentemente da guardia. Come Chiti e Piccoli, fa parte del gruppetto dei miliziani che coach

Ciocca ha voluto ancora con sé, dopo la passata stagione a Giulianova.

Originario di Santo Domingo, con un nome che a tutti gli appassionati di basket ricorda quello

Shaquille O’Neal che dominò la NBA agli inizi dei 2000, Hidalgo è un giocatore con punti nelle mani, il cui pezzo migliore è l’attacco in penetrazione, grazie alle impressionanti doti di accelerazione. Non è un grande tiratore sul piazzato, ma è un giocatore capace di arrivare

agevolmente al ferro e di tenere in ritmo la squadra per la rapidità di movimento e di scarico.

Nelle ultime quattro stagioni ha sempre chiuso in doppia cifra, risultando spesso perno di riferimento delle squadre per cui ha giocato.

Grazie ad una fisicità non comune, Hidalgo possiede anche buone capacità di rimbalzista (due anni

fa ad Oleggio chiuse la stagione con 6 carambole a partita) e di passatore (nella passata stagione in Abruzzo si è distinto come il miglior assist-man della squadra). Nella stagione 2015 / 2016 ha

calcato anche i parquet della serie A2, con la casacca della Npc Rieti.

Hidalgo, giocatore di spicco per la categoria, si annuncia come un innesto di assoluto valore per la Tramarossa, che aggiunge qualità al roster vicentino in vista della prossima stagione.

Il mercato vicentino è così pressoché concluso: si aspetta, ad ore, solo la formalizzazione del rinnovo di Corral e l’annuncio degli under del vivaio che saranno a disposizione di coach Ciocca a

completamento della rosa di panchina.

–

Uff stampa Tramarossa Vicenza