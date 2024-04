SERIE B UFFICIALE – Si separa il cammino di coach Zappi e Virtus Imola

La Virtus Neupharma Imola nelle figure del Direttore Generale Gabriele Torreggiani e del Direttore Sportivo Carlo Marchi, hanno incontrato coach Mauro Zappi – il cui contratto è in scadenza al 30 Giugno – comunicandogli la decisione di non rinnovare l’accordo per la prossima stagione, puntando su un progetto tecnico completamente nuovo.

Il Presidente Davide Fiumi e tutta la Società ringraziano il coach per i due anni di lavoro in Virtus, sottolineandone la professionalità, la capacità e la disponibilità dimostrate, in particolare per l’ultima stagione dove ha avuto l’opportunità, per la prima volta in carriera, di condurre una squadra a livello nazionale come capo allenatore per quasi l’intero campionato: centrando l’obiettivo salvezza insieme ai giocatori e staff tutto.

Auguriamo a Mauro il meglio per il futuro e per le prossime esperienze professionali, sicuri potrà essere ricco di soddisfazioni.

UFF.STAMPA VIRTUS IMOLA