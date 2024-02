Lars Virtus Arechi Salerno comunica di aver risolto il contratto con l’atleta argentino classe 2006 Tomas Fernandez Lang.

La società blaugrana porge al giocatore i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso in questi mesi trascorsi a Salerno, augurandogli le migliori fortune professionali e non solo per il futuro.

Carmine Lione

Responsabile Area Comunicazione