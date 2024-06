SERIE B UFFICIALE – Si separano le strade di Giancarli e Herons Montecatini

Con grande emozione oggi diciamo “ciao e arrivederci” a Marco Giancarli, un atleta e una persona a cui dobbiamo enorme riconoscenza.

È stato il primo giocatore ad avere firmato per noi, è stato il primo capitano, ha segnato il primo canestro della nostra storia, saremo sempre i suoi primi tifosi. Nel cuore di tutti quelli che hanno avuto a che fare con lui ci sarà sempre spazio e gratitudine per un ragazzo del genere. Ha creduto in un progetto quando non c’era niente di tangibile, ha accettato di essere la prima pietra della nostra costruzione.

Quello che ha fatto in questi tre anni Marco Giancarli non potrà essere scalfito dal trascorrere del tempo. Lui non fa solamente parte della storia di questo Club ma ha contributo con impegno esemplare a far nascere e sviluppare l’identità Herons ogni giorno. Trasferendola in maniera convinta ai compagni che gli si sono affiancati.

La nostra è casa sua e lo resterà per sempre, a prescindere dalla maglia che indosserà.

Si chiude (per il momento) una storia di grande successo, tre anni con due campionati vinti, una Coppa Italia e una promozione in A2 sfuggita per un canestro.

Da 150 a 3.000 spettatori, in tutto questo c’è l’impronta indelebile del nostro amato playmaker che oggi salutiamo.

In bocca al lupo caro Marco per il resto della tua carriera da parte di società, dirigenza, staff, compagni di squadra, partner e tifosi.

E grazie, di vero cuore!



Fabo Herons Montecatini

Area Comunicazione