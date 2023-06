SERIE B UFFICIALE – Si separano le strade di Mestre e Bortolin

Dopo due stagioni le strade del Basket Mestre e di Matias Bortolin si dividono. Infatti la società comunica di aver accettato la specifica richiesta dell’atleta italo argentino di rescindere dall’accordo per la stagione 23/24. Matias per esigenze personali è tornato in Argentina in attesa di conoscere il suo status per la prossima stagione (formato o non formato). Grazie Matias per tutto quello che hai dato alla maglia mestrina, tutta la società ti ringrazia per il tuo impegno e la tua passione dimostrata sul parquet, la società Gemini Mestre ti augura le migliori fortune personali e professionali.

UFF.STAMPA BASKET MESTRE