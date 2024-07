SERIE B UFFICIALE – Siberna firma con GVM Roma

La Virtus GVM Roma è lieta di annunciare l’accordo con Giacomo Siberna, la scorsa stagione alla Raggi Solaris Faenza.

Esterno di 192 cm, Giacomo è nato a Monza l’8 Gennaio 1996. Cresce nelle giovanili della Pallacanestro Cantù con cui riesce a conquistare anche l’esordio in massima serie. La sua esperienza dopo una parentesi con la formazione di CGold della stessa Cantù, prosegue in serie B con la maglia di Lecco prima e con quella di Olginate poi e grazie alle ottime statistiche accumulate arriva la chiamata di Orzinuovi con cui non solo vince il campionato di Serie B ma esordisce anche in A2. Il viaggio di Giacomo prosegue alla volta della Rucker San Vendemiano (sempre in BNazionale) nella stagione 2020/2021 prima poi, nella stagione successiva, di ricevere la chiamata della Raggi Solaris con cui scende in campo fino allo scorso anno.

Nell’ultima stagione proprio con la maglia della Raggi Solaris Faenza colleziona una media di 7.9 punti, 5.2 rimbalzi e 1.5 assist per incontro. Giacomo è pronto a virare verso Roma!

Queste le sue prime parole: “Sono molto contento di far parte della famiglia Virtus per la prossima stagione e quando ho capito che ci sarebbe stata la possibilità di far parte di una squadra così ambiziosa, con un pubblico come quello di Roma, non ho esitato un attimo. Sono molto carico, sarà un campionato difficile di un livello molto altro ma la squadra che si sta allestendo è assolutamente di livello e quindi ho ottime sensazioni. C’è un pubblico davvero molto caldo e colgo l’occasione per salutare tutti: spero che sia un’annata ricca di soddisfazioni!”

Ufficio Stampa Virtus Roma 1960.