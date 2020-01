Serie B UFFICIALE – Silvio Stanzani lascia la Silva Group Basket Scauri

La notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno, perché di avvisaglie ce ne erano state, e molte. Comportamenti contrari all’etica del giocatore professionista, con affermazioni sui social poco rispettose nei confronti della città che lo aveva accolto; notti brave insieme ad alcuni compagni di squadra, che avevano sollevato le giuste proteste da parte dei tifosi; non ultimo l’atteggiamento tenuto in campo domenica scorsa contro Ruvo di Puglia, che ha costretto gli arbitri a espellerlo quando ancora mancava più di un quarto al termine dell’incontro.

Oggi l’epilogo, con la decisione del giocatore di rescindere il contratto che lo legava alla Società pontina.

Se per Guadagnola la scelta era stata tecnica, per il giocatore romano si è trattato di una scelta personale, che crea non poche difficoltà alla stagione del Basket Scauri, impegnato in una rincorsa alla salvezza molto impegnativa.

Silvio Stanzani ha dimostrato di avere qualità, ma fin da subito anche dei limiti, lui che è un 2,07, un centro, che ama giocare da tre se non addirittura da due, con le inevitabili difficoltà che crea sotto canestro. Le statistiche a riguardo parlano chiaro.

Con Stanzani sono così due i giocatori del quintetto base che lasciano la squadra e cinque in generale a partire da settembre. Un evento che ha dell’eccezionale; sarebbe troppo facile scagliarsi contro la Società e le sue scelte, per le quali dovrà comunque assumersi delle responsabilità. Ma è anche vero che Scauri quest’anno aveva deciso di puntare tutto su una squadra giovane, composta in maggior parte di giovani di 18-19 anni, dove proprio Stanzani rappresentava il giocatore “anziano” prima dell’arrivo di Guadagnola.

Molti di loro non hanno compreso la portata dell’occasione che gli è stata offerta. Giocare in una Società prestigiosa, con vent’anni di storia in Serie B, il raggiungimento di una semifinale per la promozione in Serie A, una Coppa Italia in bacheca. Tantissimi giocatori sono e sarebbero orgogliosi di giocare a Scauri. Basti ricordare chi ha mosso qui i primi passi: Ray Pullazi, Valerio Staffieri, poi divenuti giocatori di primo piano tra Serie A e B. Giocatori come Simone Bagnoli, Marcelo Damiao, che hanno vinto tanto nella loro vita sportiva; che hanno dato tanto alla maglia che hanno vestito (basta ricordare, tra i tanti, il Lorenzo Torboli della semifinale contro il Nord Basket Barese), il cecchino Santiago Boffelli che ha guidato i delfini dalla Serie C2 alla Serie B con la stessa naturalezza, il capitano, Dante Richotti, una bandiera, ma soprattutto un esempio di serietà sportiva.

A tanti ragazzi andrebbe prima spiegato cosa sia vestire la maglia del Basket Scauri, cosa significhi avere l’opportunità di indossarla in Serie B, la visibilità di una simile vetrina. Chi scrive ha avuto l’onore di giocare nel settore giovanile del Basket Scauri e giungere in prima squadra quando c’erano ragazzi come Nicola Santoro, Antonio Riscolo, Antonio Di Lella, Giovanni Biondi, Giorgio Colarullo, Armando Scalzone, Francesco Pontecorvo, ed era allenata da un certo Virginio Bernardi.

Erano ragazzi di venti anni, con la testa sulle spalle che portarono Scauri nell’Olimpo della pallacanestro italiana.

Da qui dovranno ripartire quelli che restano del gruppo, capire la grande opportunità che hanno, la possibilità di crescere cestisticamente e crearsi un futuro per i prossimi anni, ma soprattutto i sacrifici che una Società piccola come il Basket Scauri fa quotidianamente.

Giocare la Serie B è un privilegio di pochi, si spera che Chessari, Albertini, Artuso, Datuowei, Diouf, Lucarelli, Murri, Treglia, De Clemente, Venturo se ne rendano conto e portino alta la bandiera del Basket Scauri.