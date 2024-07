SERIE B UFFICIALE – Simas Jasaitis resta all’Orlandina Basket un’altra stagione

Questo è il rinnovo che tutti gli Orlandini ma anche gli appassionati del nostro fantastico sport si aspettavano e volevano fortemente.

Il nostro lituano, Simas Jasaitis, sarà ancora con noi. Continuerà a difendere i nostri colori e regalare emozioni e grandi giocate anche nella prossima stagione sui parquet di tutta Italia.

“Poter contare su Simas Jasaitis per un’altra stagione è per me personalmente e per il Club motivo di enorme piacere ed orgoglio. Simas non ha bisogno di presentazioni, parliamo non solo di uno dei più importanti giocatori nella storia dell’Orlandina Basket, ma soprattutto di un professionista ed una persona di livello assoluto nel panorama cestistico europeo degli ultimi 20 anni. Il suo grande desiderio, assolutamente ricambiato, di rimanere per un altro anno a Capo d’Orlando, rappresenta per l’intera città un attestato che va ben oltre i confini della pallacanestro” – ha affermato il DS Antonio Sapone.

“Sono felicissimo di rimanere a Capo d’Orlando per un’altra stagione, amo questo Club e voglio assolutamente raggiungere l’obiettivo – dichiara Simas Jasaitis. Forse questa sarà la mia ultima stagione e voglio dare tutto il mio cuore per la città e la gente che ci supporta e ci ama. Sono convinto che insieme possiamo raggiungere qualsiasi traguardo”.

Uff stampa Orlandina Basket