SERIE B UFFICIALE – Simoncelli resta a Bergamo

Carisma da leader, un vero trascinatore, anche Alexander Simoncelli si aggiunge al Roster di BB14. Arrivato a dicembre 2021 per rafforzare la squadra si fermerà anche la prossima stagione. Play/guardia classe 2003, alto 191 cm, ha portato a Bergamo tutta la sua esperienza dando un apporto importante in termini di solidità di squadra e nella crescita e dei giovani.

Alexander Simoncelli (play/guardia BB14): “Sono contento e motivato di essere rimasto a giocare a Bergamo citta’ dove vivo e dove ho famiglia. Dopo un fuggi’ fuggi’ iniziale, sono fiducioso visto alcune riconferme. Mettero’ come sempre tutto me stesso. Mi aspetto che societa’, squadra e staff siano altezza di un campionato complicato e difficile come quello proriforma che ci aspetta. Non vedo l’ora di ricominciare a giocare e vi aspetto tutti carichi al palazzetto”.

UFF. STAMPA BB14