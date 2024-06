SERIE B UFFICIALE – Simone Centanni rinnova con la Janus Fabriano

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare che Simone Centanni rimarrà in biancoblu anche per la stagione 2024/25, la società cartaia riparte dal suo pistolero per la composizione del roster.

Da sempre un incubo per i difensori della categoria grazie alla sua letalità al tiro, sia dalla media che (soprattutto) dietro l’arco; il numero 6 biancoblu infatti è uno dei migliori nel suo ruolo in Serie B, di cui ne è stato capocannoniere nella stagione 18/19 con oltre 21 punti di media. Due anni fa, dopo tante stagioni nella sua Ancona, è arrivato il trasferimento a Fabriano: qui si è rivelato elemento fondamentale della Ristopro in entrambi i lati del campo, entrando nel cuore di ogni tifoso a suon di triple e difese arcigne. Nelle due stagioni in biancoblu Simone ha viaggiato sempre oltre i 15 punti e i 3 assist di media, conquistando una finale ed una semifinale playoff al termine di due cavalcate entusiasmanti ed emozionanti. A suggellare il binomio Centanni-Ristopro, il numero 6 è uno dei pochi a poter vantare più di 1000 punti segnati con la casacca della Janus.

Una storia d’amore destinata a proseguire ancora un altro anno, Fabriano riaccoglie nuovamente il suo pistolero e gli augura le migliori soddisfazioni per la sua terza annata nella città della carta.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano