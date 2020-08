SERIE B UFFICIALE – Simone Giunta è un nuovo giocatore della Pallacanestro Senigallia

La Pallacanestro Senigallia arricchisce il roster 2020/21 con l’acquisto di Simone Giunta, play-guardia. Cresciuto nel settore giovanile della Vuelle Pesaro (con una presenza in serie A contro Trieste nel 2018, mettendo a segno anche il tiro libero del definitivo 103-77), il classe 2000 è stato mandato in prestito in serie C Gold con il Pisaurum la scorsa stagione, chiusa con 11.1 punti di media.

“Sono molto felice di avere questa opportunità. Voglio dimostrare chi sono anche in una categoria superiore rispetto a quella della passata stagione. Spero di togliermi parecchie soddisfazioni insieme ai miei nuovi compagni di squadra. Inoltre, mi auguro che si possa tornare a giocare davanti ai nostri tifosi, un elemento fondamentale per noi”.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Senigallia