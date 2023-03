SERIE B UFFICIALE – Simone Lottici è il nuovo Head Coach dei Fiorenzuola Bees

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica ufficialmente il nome del nuovo Head Coach per la Serie B Old Wild West 2022/2023; la società gialloblu ha infatti trovato l’intesa con Simone Lottici fino al termine della stagione in corso.

Si tratta di un ritorno in casa Fiorenzuola Bees, con Lottici che è stato allenatore in Val d’Arda per 4 stagioni di Serie C Gold tra il 2015 ed il 2018, conquistando una Coppa Emilia Serie C Gold, una Finale Playoff e due Semifinali Playoff di Serie C Gold.

La carriera di Lottici non ha bisogno di presentazioni; dopo una carriera da playmaker in Serie A con le maglie di Cremona, Napoli, Pavia e Livorno, ne arriva una da allenatore altrettanto importante, lavorando tra Piadena, Viadana, Fidenza, Novellara, Soresina, Vigevano, Treviglio, Cremona e Casalpusterlengo, oltre ovviamente alle annate a Fiorenzuola.

Si tratta dunque di un ritorno, allenando per la prima volta i Fiorenzuola Bees in Serie B Old Wild West, con coach Lottici e lo staff tecnico degli assistenti Bricchi, Zanella e Mellone, confermato, che si ritroverà per gli allenamenti con la squadra oggi pomeriggio.

Tutta la società Fiorenzuola Bees intende rivolgere i migliori auguri di buon lavoro a Lottici.

Bentornato Simone!

UFF.STAMPA FIORENZUOLA BEES