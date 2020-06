SERIE B UFFICIALE – Simone Lottici nuovo coach della Ferraroni JuVi Cremona

La Ferraroni JuVi Cremona è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Simone Lottici per la guida tecnica della Prima Squadra. Il coach conosce molto bene il nostro ambiente societario e territoriale, avendo in passato giocato con la maglia oro-amaranto, anche insieme al DS Andrea Zagni. Siamo convinti che su queste basi si possa costruire una stagione importante, per crescere e raggiungere obiettivi rilevanti.

La carriera da coach di Simone Lottici testimonia la sua grande esperienza e la capacità di raggiungere eccellenti risultati. Una volta trovato l’accordo il coach ha rilasciato una prima dichiarazione:

“Sono onorato e molto felice di poter lavorare per una società come la Ferraroni JuVi Cremona. Ho giocato con la maglia con il giglio e so cosa rappresenti la JuVi per i cremonesi amanti del basket. Inizieremo subito a lavorare sodo per poter allestire una squadra che riesca a dare soddisfazione a tutto il popolo juvino!”

Infine, il DS Andrea Zagni ci racconta come è nata l’idea di affidare la squadra a coach Lottici:

“Sono molto contento in quanto siamo riusciti a riportare, seppure in veste di allenatore, Simone in maglia JuVi. A nostro avviso è la persona giusta, sia dal punto di vista tecnico che umano, per continuare il nostro percorso di crescita. Simone fa parte della storia della pallacanestro a Cremona. Con lui vogliamo radicare sempre di più le nostre radici profonde nel territorio.”

