SERIE B UFFICIALE – Sorgentone nuovo coach di Pozzuoli

La Virtus Bava Pozzuoli comunica di aver affidato la panchina di head coach della prima squadra a Domenico Sorgentone. Esperto tecnico originario di Roseto ha alle sue spalle una carriera ricca di successi nel campionato di serie B dove vanta la promozione in A2 con le squadre di Roseto, Chieti, Scafati, Atri e Ribera. Ma in totale sono ben 11 i campionati vinti a cui oltre a quelli della serie cadetta vanno aggiunti anche ben 5 di serie C Gold. Vanta anche esperienze nel campionato di serie A2. Ha, inoltre, guidato nel corso della sua carriera Forze Armate, Vasto, Porto Sant’Elpidio, Palermo, Foligno, Ortona, Bisceglie e Cecina.

“Sorgentone è l’allenatore giusto per pianificare fin da subito la prossima stagione agonistica – ha dichiarato Fulvio Palumbo, responsabile dell’area tecnica della Virtus Pozzuoli -. Si tratta di una persona che ha una visione dell’allenamento a trecentosessanta gradi con le capacità e la bravura di far funzionare in maniera efficace ogni membro del suo staff e trarre il meglio dalla squadra a disposizione. Gli undici campionati vinti ne rappresentano la serietà e la determinazione che impiega in ogni momento. Insieme a lui punteremo a terminare nella maniera più dignitosa possibile questa stagione e a pianificare fin da subito i giocatori del gruppo su cui puntare per il prossimo campionato e a pianificare il futuro. Sarà coadiuvato nel suo lavoro da Alessandro Tagliaferri che ricoprirà il ruolo di secondo e da Alessandro Pepe come assistente“. Il nuovo allenatore sarà presentato alla squadra questa sera al Pala Trincone di Monterusciello.

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli