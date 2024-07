SERIE B UFFICIALE – Stazzonelli vestirà Monferrato Basket

Il giovane talento Umberto Stazzonelli vestirà la canotta della Novipiù Monferrato Basket nella stagione 2024/25. Guardia/ala di 200 cm, ha terminato la passata stagione in B Nazionale alla Lissone Brianza con 6.9 punti e 2.8 rimbalzi di media in 14 presenze.



Nato a Roma il 12 Febbraio 2004 inizia la sua carriera cestistica nella Alfa Omega Ostia per poi passare a 16 anni nel settore giovanile della Victoria Libertas Pesaro. Con la compagine Under 19 pesarese vince la Next Gen nel 2023 e viene insignito del titolo di MVP. Aggregato stabilmente in prima squadra debutta in Serie A con Pesaro e mette a referto i suoi primi punti. Nel Gennaio 2024 si trasferisce alla Brianza Casa Basket per giocare con continuità (22.8 minuti di media nelle 14 presenze). Veste la maglia azzurra nell’Europeo Under 18 del 2022 e nei raduni Under 20. Un giovane prospetto alla coorte di coach Fabio Corbani, benvenuto in Monferrato Umberto!

Fabio Corbani – Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: “Quando allenavo a Roma vidi giocare un ragazzino di 13-14 anni in una partita giovanile. Rimasi incantato per il talento e la facilità con cui riusciva a fare qualsiasi cosa con la palla. La prossima stagione Umberto ha scelto Monferrato Basket per riaccendere e confermare tutte le sue qualità. Siamo tutti molto contenti di questa sua decisione e non vediamo l’ora di vederlo in campo con i suoi nuovi compagni”.

