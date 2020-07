SERIE B UFFICIALE – Stefano Borsato ai Tigers Cesena

I Tigers Cesena comunicato con orgoglio e soddisfazione che Stefano Borsato, esperta guardia classe 1986, è ufficialmente un giocatore di Cesena. Borsato proviene da Porto Sant’Elpidio dove ha disputato l’ultima stagione a oltre 12 punti di media e poco meno di 6 rimbalzi a partita. Nato a Treviso il 6 gennaio 1986, Borsato ha percorso tutta la trafila delle giovanili nella squadra della sua città, fino all’esordio in Serie A nella stagione 2002/03, con vittoria del campionato per i trevigiani. Gli anni successivi vengono trascorsi in Serie B dove vive l’esperienza più importante a Pistoia, dal 2005 al 2007, prima di passare a Riva del Garda e approdare definitivamente in Serie A2. Prima Roseto e Ferra e quindi Forlì, dove incrocerà in panchina proprio Giampaolo Di Lorenzo, coach che pochi anni prima aveva riportato la Serie A2 nel capoluogo romagnolo. Qui Borsato vive la sua esperienza più intensa. Tre anni nei quali gioca il maggior numero di partite realizzando il maggior numero di punti con la stessa maglia, ma soprattutto instaurerà uno stretto rapporto con il Dott. Giampiero Valgimigli. Nel 2013/14, mentre prendono vita i Tigers, Borsato porta Jesi in A2 prima di trasferirsi a Siena e riavvicinarsi a casa, a San Vendemiano, passando da Piacenza. Lo scorso anno con la maglia di Porto Sant’Elpidio ha disputato l’ultima partita, prima della sospensione del campionato, proprio contro i Tigers Cesena.

Queste le parole del Direttore Generale Stefano Palazzi: “Probabilmente l’ultima partita della scorsa stagione ha giocato un ruolo importante. A margine del match ci disse che gli sarebbe piaciuto giocare per una squadra con ambizioni di promozione. Fui personalmente colpito dalla sua determinazione, dalla sua voglia e dal suo entusiasmo, non tipici di un atleta con alle spalle la sua carriera. Anche lui ha sposato la filosofia Tigers, accettando un ingaggio al di sotto del suo livello con tanta voglia di mettersi in gioco. L’entusiasmo e l’esperienza di Stefano saranno di sicuro supporto per coach Di Lorenzo e tutta la squadra. Con lui in campo i tifosi avranno modo eccome di divertirsi!”

Questo al momento il roster bianconero: Battisti, Borsato, Dagnello, Chiappelli, Dell’Agnello e Marini.

Uff stampa Tigers Cesena