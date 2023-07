SERIE B UFFICIALE – Stefano Longo firma a Piombino

Arriva un altro giovane talento ad arricchire il roster del Basket Golfo

Due conferme e 4 nuovi arrivati, altro passo avanti per formare il roster che affronterà il campionato di B nazionale.

Per una squadra da corsa, come piace a coach Cagnazzo, c’è bisogno di freschezza atletica e di grandi motivazioni, per spolmonarsi in su e giù per il campo. Stefano è il prospetto giusto, già rodato da una squadra, il College Borgomanero, fucina di talenti, che faceva degli altissimi ritmi di gioco il suo principale tratto distintivo.

Stefano Longo è una guardia di 193 cm per 83 kg. Nato a Trieste il 13 marzo del 2003, ha fatto tutta la trafila delle giovanili nella sua città, prima nel Don Bosco Trieste e successivamente alla Pallacanestro Trieste. Fin da giovanissimo ha alternato la sua attività fra campionati under, partecipando anche a finali nazionali e senor. Da senor ha debuttato a 15 anni in C silver e al suo primo campionatosi è subito messo in mostra, realizzando 11,6 punti di media e due anni dopo, sempre in C silver, fa ancora meglio, con 15,1 di media. Nel 2021/22 fa anche il debutto in serie A con gli alabardati, raccogliendo 12 convocazioni e 3 presenze in campo, togliendosi anche la soddisfazione di mettere a segno una tripla con Derthona. Nel 2022 è stato anche convocato dal CT Alessandro Magro, per un raduno della nazionale under 20. Nel 2022/23 viene ceduto in prestito al College Borgomanero, con cui disputa il campionato di serie B. Al suo primo impatto con la categoria segna 8,6 punti di media in 22’, andando in doppia cifra 11 volte, con un high di 26 punti.

Dice di se stesso: “Sono una guardia, che sfrutta principalmente il tiro dalla lunga distanza e il palleggio arrestato e tiro, ma che si focalizza molto anche sulla difesa. Posso però anche essere utilizzato nel ruolo di play.”

Le sue parole sul trasferimento a Piombino: “Sono molto entusiasta di iniziare questo nuovo percorso, soprattutto in una piazza importante, come quella Piombino. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare sodo, per mettermi alla prova sul campo, pronto a dare il mio contributo alla squadra.”

Longo visto da Cagnazzo: “Sono soddisfatto che un giovane di così tanto talento, abbia accettato la nostra proposta. Longo è un ragazzo che avevo già visto, a livello giovanile, lo scorso anno, affrontandolo in campionato e vedendolo contro altre squadre, quando preparavamo le partite e mi è piaciuto per tanti aspetti. Innanzi tutto per la sua fisicità, per la sua capacità di giocare, sia da guardia, che da play, per la sua bravura nel costruirsi un tiro in diversi modi, per la sua ottima propensione a giocare in campo aperto, ad altissima velocità e per la sua disponibilità nella metà campo difensiva. Giocatore giovane, ma che ha già fatto molta esperienza di campo, tra giovanili, allenamenti e presenze con la serie A e la serie B nella scorsa stagione. Giovane di grandissimo interesse e con ampi margini di miglioramento. Spero che il suo entusiasmo, unito alle sue doti tecniche e atletiche e alla sua voglia di migliorarsi, possano dare ancora più spinta alla nostra voglia di competere contro tutti, in questo campionato difficilissimo e che ci aiuti a centrare i nostri obiettivi.”

Benvenuto a Piombino Stefano!!!

di Stefanini Stefano