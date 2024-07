SERIE B UFFICIALE – Stefano Pierotti è un nuovo giocatore di Fabriano

By

La Ristopro Janus Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Stefano Pierotti Alles per la stagione 2024/25: il play-guardia argentino è il primo nuovo volto del roster di coach Niccolai.

Classe 1998, 185 cm per 80 kg, Stefano nasce a Puerto Rico una piccola città della provincia di Misiones in Argentina, cominciando proprio lì il suo percorso cestistico a livello giovanile. Le sue qualità sul parquet sono subito note a tutti, tanto che viene chiamato a difendere i colori della propria nazione fino all’U18. Il debutto nei professionisti arriva a soli 17 anni nella massima serie brasiliana, dove trascorrerà la maggior parte della sua carriera da cestista. Bauru, Campo Mourao, Cerrado e Caxias do Sul Basquete le compagini dove ha militato il nuovo giocatore biancoblu, raggiungendo il picco di 14 punti, 4.1 rimbalzi e 4.9 assist nella stagione 20-21.

Dopo una breve parentesi anche nel primo campionato portoricano (con ottime prestazioni), Pierotti Alles si trasferisce per la prima volta oltreoceano, approdando a San Severo; con i gialloneri disputa una grande annata, portandoli ad un passo dai playoff a suon di punti ed assist (14.7 e 5.5). Lo ricorderà bene coach Niccolai quando il play argentino ne segnò 24 nella sfida contro i cartai del 21 gennaio.

L’intera società augura al ragazzo le migliori soddisfazioni per la sua seconda stagione italiana, la prima a Fabriano in biancoblu.

Giacomo Marini

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano