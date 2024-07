SERIE B UFFICIALE – Stentardo resta a Sant’Antimo

Una conferma per la Pallacanestro Sant’Antimo. Il club è infatti orgoglioso di ufficializzare il rinnovo di Francesco Stentardo, ala classe 2003, reduce da una stagione in crescendo con la casacca verdeblù. 21 anni a settembre, ala di 199 centimetri, Francesco è un prodotto del settore giovanile del Napoli Basket con cui raggiunto due Finali Nazionali con l’Under 18 (2022) e l’Under19 (2023). Nella stagione 2022-23 ha giocato in C con la PSA Campus grazie alla formula del doppio tesseramento, e la scorsa estate è approdato alla corte di coach Marco Gandini per la Serie B. In maglia Geko ha avuto un percorso di crescita costante, e da inizio dicembre è stato spesso schierato in quintetto base dando un contributo importante soprattutto in difesa e a rimbalzo.

Francesco Stentardo – “Torno a Sant’Antimo con tanto entusiasmo, orgoglioso della conferma e fiero della mia scelta. Potrò continuare il mio percorso di crescita con un gruppo di lavoro che conosco, in una squadra che, sono sicuro, farà bene e con il nostro pubblico che mi ha fatto sentire il suo affetto anche a stagione finita. Sembrerà banale ma non vedo l’ora di rientrare in palestra e di ripartire”.

Marco Gandini, coach PSA – “Checco è stato una parte importante della nostra squadra l’anno scorso ed è stato bravo a ritagliarsi il suo spazio dopo l’uscita di Scali. E’ cresciuto in un ruolo tecnico in cui non era stato abituato a giocare e si è meritato la sua riconferma sul campo. Prosegue dunque il suo percorso con noi, che deve portarlo a giocare stabilmente da esterno in maniera efficace e produttiva migliorando tutti quegli aspetti del gioco, offensivi e difensivi, che devono diventare parte della sua consistenza tecnica”.



Ufficio Comunicazione PSA Sant’Antimo