SERIE B UFFICIALE – Stepanovic e Botteghi nuovi volti dell’EPC Action Now Monopoli

L’EPC Action Now Monopoli mette a segno gli ultimi due colpi e si prepara all’esordio in Serie B: hanno firmato nei giorni scorsi Arsenije Stepanovic e Matteo Botteghi. I due giocatori vanno a completare il roster a disposizione di coach Piero Millina che potrà quindi contare su due giocatori che hanno già giocato nel campionato cadetto. La società, in riferimento alle due operazioni citate, ci tiene a sottolineare l’importante collaborazione con le società Mola New Basket 2012, nella persona del presidente Leonardo Losito, e Pallacanestro Fiorenzuola 1972, nella persona del direttore sportivo Luca Merli, che ha permesso ai due giocatori di trovare l’accordo con la squadra e le ringrazia pubblicamente per la serietà e la professionalità mostrata nei confronti del club.

L’EPC Action Now Monopoli, infatti, debutterà nel campionato di serie B domenica 13 dicembre contro Mastria Sport Academy Catanzaro. La partita sarà giocata a porte chiuse e quindi non sarà possibile l’accesso alla struttura: per vedere le partite, trasmesse in diretta sulla piattaforma della Lega Nazionale Pallacanestro, basterà sottoscrivere la Tessera Sostenitore con un valore minimo di 50,00€

Uff stampa EPC Action Now Monopoli