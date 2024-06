SERIE B UFFICIALE – Stepanovic firma con Omegna

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare che Arsenije Stepanovic è un nuovo giocatore rossoverde. L’ex crema, ala forte classe 2000, sarà uno dei nuovi punti di riferimento della formazione di coach Eliantonio. 206 centimetri, l’italo serbo ha brillato nella stagione con Crema, viaggiando a quasi 13 punti di media a partita e oltre 7 rimbalzi a sera. Proprio lui fu uno dei protagonisti determinanti del primo KO interno della Fulgor a Gravellona Toce: quella sera Stepanovic segnò 15 punti mettendo in mostra tutto il proprio talento. Il bagaglio tecnico è infatti molto vasto: una grande presenza fisica in difesa, ottima mano, con possibilità di colpire anche da oltre l’arco e la dimensione del “quattro moderno”, in grado di aprire il campo e creare vantaggi per sé e per i compagni.

Questo il pensiero del DS Fanchini nell’annunciare il giocatore: “Seguivamo da tempo Stepanovic, dunque siamo molto contenti di averlo firmato. È un giocatore giovane, ma che ha dimostrato di poter essere protagonista per la categoria, quindi anche in prospettiva siamo molto felici di averlo portato in riva ai Laghi. Oltre ad un notevole gioco offensivo, interno e perimetrale, Stepanovic ha un’ottima attitudine difensiva, dunque riteniamo sia una pedina fondamentale della squadra della prossima stagione”.

Le prime parole del giocatore: “Sono molto felice di essere un nuovo giocatore della Fulgor. Competitività, questo mi ha portato a scegliere questo Club. Mi aspetto una stagione forte, una stagione dura, con risultati positivi. Mando un saluto ai tifosi e non vedo l’ora di vedervi al Palazzetto!”

UFF.STAMPA FULGOR BASKET