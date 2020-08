SERIE B UFFICIALE – Sutor Basket Montegranaro, è arrivato anche l’ala/centro Alessandro Riva

Altra novità in casa della Sutor Basket Montegranaro che si è assicurata l’ala/centro Alessandro Riva, classe 1998 per 205 cm.

Carriera – Inizia a giocare nel Basket Lecco fino ad esordire con la serie B a soli 17 anni. Nell’estate 2016 arriva la chiamata del Progetto Giovani Cantù per disputare il campionato Under 20 Eccellenza con cui vince il girone della Lombardia e si qualifica direttamente per le Finali Nazionali di Roseto degli Abruzzi.

Nel 2017/18 torna con il Basket Lecco (Serie B girone B) all’età di 19 anni, poi nelle ultime ha vestito la maglia di Piombino (Serie B girone A). Nello scorso campionato ha giocato una media di 9,9 minuti a partita.

Alessandro Riva ha voluto presentarsi così.

“Ho avuto modo di parlare con la società – ha detto Riva – e ho sposato con entusiasmo il progetto che mi è stato proposto. Ho deciso di venire a Montegranaro perché ho subito capito che la società aveva molta fiducia nel sottoscritto, giocherò con una maglia storica del basket italiano visto che la Sutor è stata tanti anni anche nella massima serie. So che il pubblico di Montegranaro è molto caloroso, io prometto di essere sempre sul pezzo e sono convinto che ci divertiremo assieme. Non vedo l’ora che inizi il campionato, peccato che si cominci il 15 novembre però, prometto che la squadra e il sottoscritto saranno pronti”.

