SERIE B UFFICIALE – Sutor Basket Montegranaro, ecco Giovanni Romanò

Dopo Silvio Stanzani, la Sutor Basket Montegranaro è lieta di annunciare la seconda novità nella costruzione del roster per la stagione sportiva 2020/21. Si tratta dell’ala piccola Giovanni Romanò nato a Como il 21/04/1998.

Carriera – Romanò ha iniziato i sui primi passi nel basket con la Gioventù Erba dove ha vinto due campionati quelli di C Silver e Gold. Successivamente è approdato alla Green Basket Palermo (Serie B girone D) nella stagione 2018/19 e lo scorso anno è stato in forza al Basket Lecco dove ha giocato 21 partite con una media realizzativa di 3 punti a gara e un hight di 11 punti contro Mestre.

Il nuovo arrivato ha voluto presentarsi in questo modo.

“Ho scelto la Sutor Montegranaro perché fin da subito mi ha entusiasmato il progetto che mi ha proposto la società – queste le prime parole in gialloblù di Romanò – e conoscendo la piazza di grandi tradizioni, sono entusiasta di poter vestire questa gloriosa maglia. Quello Con la Sutor sarà il mio terzo anno in serie B e penso di aver maturato una esperienza importante. Ho tanta voglia di conoscere i miei nuovi compagni di squadra. A livello tecnico tattico, mi piace molto lavorare in difesa, prendere rimbalzi e rubare palloni agli avversari e in attacco sono abbastanza duttile nello sfruttare sia gli scarichi che prendermi un tiro da fuori il pitturato. Posso giocare sia da 3 che da 4 tattico e mi piace molto correre in campo aperto”.

FONTE: Ufficio Stampa Sutor Basket Montegranaro