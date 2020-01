La Sutor Basket Montegranaro comunica che è stato raggiunto l’accordo per risoluzione consensuale del contratto, che lo legava fino al termine della stagione, con l’atleta Michele Tremolada.

La società del Presidente Molly Pizzuti vuole ringraziare Tremolada per l’impegno profuso nel periodo trascorso a Montegranaro e desidera augurargli il meglio per il prosieguo della carriera.

Uff.Stampa Sutor Premiata Montegranaro