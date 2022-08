SERIE B UFFICIALE – Taranto conferma Liace

Il CJ Basket Taranto è lieto di annunciare la riconferma in roster di Andrea Francesco Liace. La giovane ala di San Giorgio Jonico, 2 metri di altezza, è già a disposizione di coach Davide Olive e con gli altri compagni di squadra ha già cominciato la preparazione al Tursport con il nuovo preparatore Pierpaolo Songia.

Una storia importante di sport, tra cadute e risalite quella di Andrea Liace, nato a Massafra il 22 giugno 2003 e prodotto del vivaio della Montedoro Basket San Giorgio del presidente Gabriele Fornaro. Il 23 giugno 2021 però la rottura del legamento crociato anteriore. Andrea si opera il 17 luglio. Poi la lunga e grande fatica della rieducazione. Liace trova fiducia nel CJ Basket Taranto che lo accoglie e lo accompagna nel suo lungo periodo di lavoro, tra cure, palestra, fisioterapia e quant’altro. Aggregato alla prima squadra comincia a respirare nuovamente l’aria del parquet, regolarmente a referto, riprendendo confidenza col campo nella Fortitudo Francavilla, oggi società satellite CJ. Sul finire della stagione poi, dopo qualche sparuto minuto qua e là arriva il suo primo canestro tra i grandi, contro Molfetta, nel finale, un sottomano di pregevole fattura. Quindi la riconferma e adesso Andrea Francesco Liace non si pone limiti.

Che effetto fa essere stato confermato nel roster CJ 2022/23?

Sono contento di essere stato confermato e di poter continuare con questa canotta e questa società che ha creduto in me in questi ultimi anni insieme allo staff tecnico.

Che anni sono stati questi ultimi, dal tuo infortunio al ritorno in campo, all’emozione del primo canestro in B

Sono stati anni di grandi sacrifici, andavo via da casa alle 7 di mattina per andare a scuola e tornavo la sera dopo sedute, palestra, allenamenti. L’infortunio mi ha segnato tanto ma mi ha plasmato, rendendomi più forte. Il primo canestro? Come si dice ‘non si scorda mai’ anche se perdemmo quindi non me lo sono goduto. Spero che altri ne verranno quest’anno.

Che aspettative hai dalla prossima stagione, come ti trovi in questi primi giorni di allenamento?

È un gran bel gruppo, giovane ma con diverse punte di esperienza. Una squadra secondo me completa guidata da un coach con grande esperienza. Come dice proprio lui è inutile porsi obiettivi ma lavorare per migliorare giorno dopo giorno.

