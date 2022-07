SERIE B UFFICIALE – Taranto, il primo under è Luca Sampieri

Si muove anche il mercato degli under del CJ Basket Taranto che è lieto di annunciare di essersi assicurato per il prossimo campionato di serie B 2022/23 le prestazioni di Luca Sampieri. Si tratta del quarto tassello del roster di coach Olive dopo la conferma di Gianmarco Conte e i colpi “argentini” di Diego Corral ed Enzo Cena.

Luca Sampieri è un playmaker di 193 cm per 90 kg circa di peso. È nato l’1 gennaio 2004 ed è un ottimo prospetto giovanile nel suo ruolo. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili a Forlì. Negli ultimi 2 anni ha giocato in doppio tesseramento in serie C Silver in Emilia Romagna con la canotta di Bertinoro giocando, nell’ultima stagione, una media di 28 minuti a partita con 8 punti ad allacciata di scarpe. Per lui qualche convocazione con la serie A2 della Unieuro Forlì fino all’esordio il 20 febbraio contro Scafati in cui ha segnato il suo primo canestro nel basket dei “grandi”, una tripla!

Buon atleta, dotato di visione e verticalità; si è particolarmente distinto anche nel campionato di eccellenza under 19 che proseguirà con la Fortitudo Basket Francavilla nuova società satellite del CJ Basket Taranto ma che soprattutto ha l’obbiettivo di giocare minuti, confrontarsi ed emergere in serie B con la canotta rossoblu ed è per questo che ha abbracciato il progetto CJ.

Così il direttore sportivo Vito Appeso: “Lo abbiamo visionato con lo staff tecnico, stiamo parlando di un giocatore di grande prospettiva, che siamo sicuri ci potrà dare una grossa mano, sia quantitativamente che qualitativamente a livello di under. Ringrazio a nome della società Andrea Ricci, il procuratore del ragazzo e la figura di Renato Pasquali general manager della Pallacanestro Forlì che si sono impegnati per il buon fine della trattativa facendo arrivare Sampieri a Taranto”.

Uff.Stampa Basket Taranto