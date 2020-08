SERIE B UFFICIALE – Taranto ingaggia Andrea Pellecchia

Il roster del CJ Basket Taranto ha un nuovo giocatore nel suo organico. Il sodalizio rossoblu è lieto di annunciare il tesseramento di Andrea Pellecchia, giovane playmaker. Si tratta del secondo under a disposizione ufficialmente di coach Olive. Pellecchia è nato a Brindisi il 22 settembre 2003. Nell’Aurora Brindisi del presidente Fabio Minieri ha mosso i primi passi nelle giovanili vincendo da protagonista bene tre campionati: Under 13, Under 14 Elite e Under 15, e guadagnandosi la convocazione nelle selezione pugliese per il Trofeo delle Regioni. Due anni fa il salto tra i “grandi”, viene tesserato in prestito dall’Oxygen Bassano, dove oltre a continuare la trafila nelle giovanili (sfiorando lo scudetto U16 Eccellenza e raggiungendo le finali nazionali U18) viene aggregato alla prima squadra veneta impegnata nel campionato di serie C Gold mettendo insieme minuti ed esperienza. Lo scorso anno il ritorno a casa, con la Limongelli Dinamo Basket Brindisi dove si mette in evidenza nel campionato di Serie C Silver con un higher di 25 punti nella vittoria contro la Diamond Foggia.

Andrea si racconta così nelle sue prime parole con la canotta rossoblu idealmente addosso: “La chiamata del CJ è arrivata in un momento importante per la mia crescita cestistica, una grande opportunità per confrontarmi con giocatori di alto livello, non ho esitato minimamente primo perché c’è un gran coach, con cui ho avuto già modo di parlare, e poi perché abbiamo un roster da paura, e stare dietro a un giocatore come Stanic mi farà arricchire il bagaglio tecnico. Che tipo di giocatore sono? Mi piace raggiungere i miei obiettivi, sono molto ambizioso e determinato, e mi piace mettermi a disposizione della squadra”.

Luca Fusco, responsabile comunicazione CJ Basket Taranto