SERIE B UFFICIALE – Taranto ingaggia Matteo Ambrosin

Il CJ Basket Taranto è lieto di annunciare il 6° tassello ufficiale della nuova squadra per il campionato di serie B Nazionale 2023/24. Si tratta di Matteo Ambrosin, ala-centro classe 2000 che nell’ultima stagione ha giocato in serie B ad Ancona ma che vanta anche un campionato e 22 presenze in A2 con Latina. Matteo si va ad aggiungere al sempre più ricco e interessante roster a disposizione di coach Mario Cottignoli e che vede al momento: il pivot senegalese Elhadji Thioune, capitan Gianmarco Conte, il play Luca Valentini, la guardia Lucas Fresno e il play/guardia Giovanni Ragagnin. Il CJ Taranto ringrazia l’agente Simone di Trani per la felice riuscita della trattativa.

Nato a Castelfranco Veneto il 18 settembre 2000, Ambrosin si è trasferito da piccolo a Roma dove ha mosso i primi passi sui parquet di Frascati e dell’Eurobasket dove nella stagione 2014/15 si è meritato la convocazione in Nazionale Under 15. Da Roma a Treviso nelle giovanili della mitica Benetton dove nel 2015/16 arriva a un passo dallo scudetto alle Finali Nazionale Under 16 realizzando 8.2 punti e 6.7 rimbalzi di media. Dal 2018 il giovane Matteo ha vestito la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, sia nel settore giovanile, partecipando ai campionati Under 18 Eccellenza, che nel roster della prima squadra di Serie A2 e ha militato, in regime di doppio tesseramento, in C Gold Lazio ad Anzio, segnando 13.1 di media punti a partita. Nell’estate 2019 a Rimini in serie B dove resta anche la stagione successiva. Quindi il ritorno a Latina dove entra nelle rotazioni dei lunghi in serie A2. Lo scorso anno firma per la Luciana Mosconi Ancona in serie B.

Ecco le sue prime parole da giocatore del CJ Basket Taranto:

Matteo, sei un “nuovo” giocatore del CJ Taranto: come è andata questa trattativa, come e cosa ti ha convinto del CJ?

È andata molto bene sono molto contento di poter far parte di una grande società come quella di Taranto che è sempre stata una buonissima squadra di alto livello

Che tipo di giocatore sei? raccontaci un po’ di te, tecnicamente ma non solo

Sono un giocatore a cui piace tirare molto da 3 punti ma anche se serve giocare in post. Ho ancora tanto da migliorare e sono convinto di essere nel posto giusto

Cosa pensi di poter portare nel CJ Taranto? Che serie B sarà?

Nel CJ Taranto potrei portare energia da mettere in campo.. sarà una serie B molto competitiva.

Hai già parlato con coach Cottignoli?

Si ci ho già parlato e mi ha fatto una buona impressione.. ho chiesto in giro di lui e mi hanno detto tutti che oltre ad essere un bravo allenatore è una bravissima persona

Un messaggio ai tifosi di Taranto?

Ci vediamo presto al palazzetto…Forza Taranto

UFF.STAMPA CJ TARANTO