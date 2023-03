SERIE B UFFICIALE – Taranto ingaggia Simone Rocchi

Il CJ Basket Taranto è lieto di annunciare di aver tesserato per la stagione 2022/23 Simone Rocchi, guardia classe 2000 che nella prima parte di stagione ha giocato con la canotta di Jesi, sempre in serie B. Il giocatore è già a disposizione di coach Olive e si sta allenando con il resto della squadra in vista del prossimo impegno, domenica prossima, a Roseto.

Simone Rocchi è nato il 21/07/2000 a Roma. Ha mosso i primi passi nella sua Capitale con il Lido di Roma, portando alle finali nazionali sia la squadra Under 15 che, l’anno successivo, la Under 16. In seguito con la squadra Under 18 Eccellenza trionfa nella Coppa Italia di categoria. Passato diciannovenne tra i “grandi” con la canotta della Nuova Lazio Pallacanestro in serie C Silver Lazio, dove segna qualcosa come una media di 20 punti a partita. Nella stagione 2018/19 Simone si trasferisce alla Leonis Roma, dove coach Nunzi lo aggrega alla prima squadra. L’annata successiva è quella della consacrazione. Rocchi la gioca con la maglia di Civitanova Marche in serie B dove farà un biennio in crescendo: 7 punti nella prima stagione e14 di media in quella successiva contribuendo alla salvezza ai playout del club marchigiano. Nel 2021/22 inizia la stagione in una squadra di vertice, Cividale che poi batterà proprio Taranto ai playoff: Rocchi si mette in evidenza nella prima parte di stagione con 8.9 punti di media in 20.7 minuti, tirando dal campo con il 50% da 2 punti e un buon 35% da 3 punti. A metà stagione approda a Jesi dove conquista un’altra salvezza ai playout. Buona la resa, con medie sul 40% da tre anche in questa prima parte di stagione nella formazione jesina.

A delineare i termini della trattativa per portarlo a Taranto e le sue caratteristiche ci pensa il direttore sportivo del CJ Basket, Vito Appeso: “Da tempo cercavamo un giocatore come Rocchi, un esterno che potesse darci una grossa mano. Come ogni anno siamo stati vigili sul mercato, c’era uno slot scoperto per i senior e aspettavamo l’occasione e soprattutto il giocatore giusto per noi. Ne abbiamo preso in esame diversi ma quando si è aperta negli ultimi giorni l’opportunità di prendere Rocchi ci siamo convinti. Lo monitoravamo da tempo: è un giocatore ideale per i pick and roll, che sa passare la palla, un buon, anzi ottimo tiratore. Dopo tanti contatti con il suo agente, Simone di Trani che ringrazio personalmente e a nome della società, siamo riusciti a portarlo a Taranto. Speriamo, anzi siamo sicuri, che possa darci una mano, anche e soprattutto in questo momento delicato”.

Luca Fusco, responsabile comunicazione CJ Basket Taranto