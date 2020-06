SERIE B UFFICIALE – Tarik Hajrovic rinforzo della Janus Fabriano

La Janus Basket Fabriano comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2020-21 con il giocatore Tarik Hajrovic, classe 2000 in forza all’Amadori Tigers Cesena fino all’interruzione del campionato.

Centro di 203 cm per 102 kg, il ragazzo di origine serba cresce cestisticamente nel settore giovanile del Latina Basket, squadra militante nella seconda divisione nazionale, esordendo a livello senior nella stagione 2018-19.

Il doppio tesseramento con Anzio Basket quello stesso anno, gli permette di farsi le ossa nella C Gold laziale, campionato in cui fa registrare 9.6 punti a partita in 16 incontri disputati. In contemporanea ha la possibilità di partecipare alla Coppa Italia di A2 ed ai playoff sempre con la canotta di Latina.

Cesena nota le sue qualità e chiama Tarik in Emilia per giocare la Serie B, dove incrocia il cammino della Janus nelle due sfide di campionato; al termine della sua ultima partita in canotta bianconera contro PSE, le sue statistiche recitano 5.1 punti e 3.1 rimbalzi in 13.9 minuti di utilizzo.

L’intera famiglia Janus porge a Tarik i suoi più sentiti auguri per una stagione ricca di successi nella città della carta.

