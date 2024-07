SERIE B UFFICIALE – Tassinari è il nuovo playmaker della Rucker

Un graditissimo ritorno in maglia bianconera quello di Andrea Tassinari che sarà il nuovo playmaker a disposizione di coach Daniele Aniello.

Dopo le due stagioni giocate in forza alla Rucker (19-20 e 20-21), il play nativo di Cento, classe 1996, ha vestito per tre campionati consecutivi la maglia di Rimini, contribuendo al suo arrivo in modo decisivo alla promozione in A2 e totalizzando nell’ultima stagione il 50% da 2, il 31% da 3 e il 90% ai liberi. Le medie per gara parlano di 4.4 punti, 2.4 assist e 1.4 rimbalzi.

Con la firma di Tassinari e quelle di Preti e Fabiani, comincia a delinearsi il roster della Rucker 24-25, che potrà contare ancora sulle prestazioni di Gluditis, Cacace, Zacchigna, Oxilia e Dalla Cia.

Ufficio stampa RUCKER