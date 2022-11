SERIE B UFFICIALE – Teramo a Spicchi annuncia Giorgio Galipò

Un nuovo giocatore arriva a Teramo. Coach Andrea Gabrielli può così accogliere in squadra Giorgio Galipò, play 23enne con già diverse esperienze nel campionato di Serie B, nonostante la giovane età. Con l’esterno siciliano la formazione biancorossa aggiunge un elemento capace di portare energia, gestione dei ritmi e pressione sulla palla. Con l’intento di seguire la linea già tracciata in estate e puntare su giovani atleti che siano in grado di integrarsi tatticamente e capaci di valorizzare il sistema di gioco di squadra.

Galipò è già arrivato in città, ha superato le visite di rito, per cui già da oggi avrà modo di allenarsi con i suoi nuovi compagni. E l’entusiasmo non gli manca di certo, stando alle sue prime dichiarazioni: “Sono veramente contento di poter riprendere a giocare in Serie B e di farlo a Teramo. So di essere in una piazza importante per la pallacanestro e darò il massimo per aiutare la squadra ad esprimere tutto il suo potenziale. Ho giocato contro le squadre di coach Gabrielli e so che tipo di basket intende praticare per cui mi metterò al servizio del suo sistema di gioco. Inoltre mi fa piacere ritrovare in squadra Sebastiano Perin, con il quale h condiviso una bella esperienza un paio di stagioni fa a Torrenova. Sono carico e non vedo l’ora di allenarmi e giocare”.

Il play di origini siciliane potrà quindi esordire già domenica al Palasport Tino Pellegrini di Teramo, nel match casalingo contro Salerno: “Lo scorso anno ho affrontato Teramo – prosegue Galipò – quando indossavo la maglia di Montegranaro e ho visto che bell’ambiente si crea al palazzetto di Scapriano quando i biancorossi giocano in casa. Io sono nato in un ambiente caldo come Capo d’Orlando e ho fatto lì tutte le giovanili per cui mi piace avere attorno il calore dei tifosi e sentire la loro vicinanza e il loro supporto durante le partite. Sono inoltre cosciente di entrare in un gruppo formato da molti giovani e da atleti senior di qualità ed esperienza per cui cercherò di capire allenamento dopo allenamento e gara dopo gara come integrarmi e dare la possibilità a tutti di migliorarsi. Ho visto spezzoni di partite della Teramo a Spicchi e ho notato comunque un bel potenziale. Inoltre nelle gare sin qui disputate non è andata sotto contro nessuno e con un pizzico di fortuna in più ora potrebbe avere di certo più punti in classifica”.

Il nuovo numero 5 della TaSp si descrive infine: “Mi piace molto alzare i ritmi di gara e cercare di mettere in ritmo i compagni di squadra. Se c’è da correre in contropiede lo faccio volentieri. E poi mi piace difendere e mettere in difficoltà il portatore di palla avversario”.

Giorgio Galipò (1999, play, 175 cm, 70 kg)

2017-2018 Orlandina Basket (Serie A)

2018-2019 Sporting Club JuveCaserta (Serie B)/Pallacanestro Vicenza 2012 (Serie B)

2019-2020 Pallacanestro Vicenza 2012 (Serie B)

2020-2021 Cestistica Torrenovese (Serie B)

2021-2022 Sutor Montegranaro (Serie B)

Area Comunicazione Teramo a Spicchi 2K20