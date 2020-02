SERIE B UFFICIALE – Teramo, da Trieste arriva coach Matteo Praticò

Il Teramo Basket 1960 è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con Matteo Praticò che da oggi è ufficialmente il nuovo allenatore della formazione biancorossa.

Nato a Trieste nel 1983 – dopo una carriera da giocatore fra Azzurra Basket, Don Bosco Trieste, Pallacanestro Trieste e Gioia Tauro – Praticò comincia ad allenare a 17 anni al centro minibasket Chiadino per poi passare all’Interclub Muggia ed infine ricevere nel 2010 la chiamata dalla Pallacanestro Trieste. Con la squadra triestina Praticò svolge il ruolo di assistant coach e trascorre in terra friulana ben nove stagioni, coronate dalle promozioni in Serie A2 e nel massimo campionato italiano (stagione 2017/2018).

Praticò comincerà ad allenare la squadra da domani e farà il suo esordio domenica al Palaskà nel match casalingo contro Senigallia.

Benvenuto Matteo.

FONTE: Uff. Stampa Teramo Basket 1960