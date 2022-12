SERIE B UFFICIALE – Teramo firma Casoni

Nuovo rinforzo per la Teramo a Spicchi che torna sul mercato e approfitta subito della volontà di Federico Casoni di lasciare Montecatini. Si concretizza quindi il passaggio in biancorosso dell’ala romana di 201 centimetri, uno dei protagonisti della vittoria del campionato di C Gold della scorsa stagione da parte della Fabo Herons, poi riconfermato nel campionato di Serie B 2022-23. A questo atleta 25enne, individuato dallo staff tecnico della Teramo a Spicchi per aiutare i biancorossi ad avere più solidità nel reparto lunghi, spetta così il compito di portare punti, rimbalzi e difesa alla causa teramana: “Ho deciso di lasciare Montecatini dopo la decisione della società di aggiungere un senior alle rotazioni. A quel punto – queste le prime parole del neo biancorosso Federico Casoni – si è venuta a creare un turnover e ho ritenuto fosse più giusto per me un contesto dove potessi giocare di più. Teramo è stata l’offerta che più mi ha allettato da questo punto di vista. Decisiva per la mia scelta è stata di certo la chiacchierata che ho avuto con l’allenatore, coach Gabrielli. Mi è subito piaciuto il suo modo di intendere il basket e le sue parole e la chiarezza sul ruolo che intende darmi mi hanno convinto immediatamente”.

Casoni, che ha deciso di giocare in maglia biancorossa con il numero 23, arriva a Teramo con le migliori intenzioni: “Posso definirmi un lungo atipico e moderno, capace di tirare da tre punti e di giocare sia fronte che spalle a canestro. Ma non sono certo un giocatore statico e a rimbalzo sono abituato a dare sempre un buon contributo. Questo perché sono uno che mette energia e volontà in campo. Voglio fare bene e aiutare la squadra a vincere il maggior numero possibile di partite. Sono sincero. Non conosco nessuno dei miei nuovi compagni, eccezion fatta per il capitano, Emidio Di Donato, contro il quale ho avuto modo di giocare qualche anno fa quando lui era a San Severo. Però – prosegue il giocatore nato nel 1997 – ho visto l’ultima partita giocata dalla Teramo a Spicchi e mi è piaciuta moltissimo come attitudine. Ognuno ha messo grinta ed energia in campo e queste sono caratteristiche che mi vanno molto a genio. Teramo è una squadra tosta, che sa correre bene il campo e coinvolgere tutti i giocatori. Penso di potermi adattare molto bene a questo modo di giocare”.

Espletate tutte le formalità del caso, l’ala biancorossa è già in città per sostenere in giornata il primo allenamento con i suoi nuovi compagni: “Mi auguro veramente di poter aiutare la Teramo a Spicchi a crescere. Anche per la piazza, che non solo ha un glorioso passato ma anche un presente fatto di grande passione. Non vedo quindi l’ora di poter contribuire ad entusiasmare il pubblico teramano”.

Federico Casoni (1997, ala, 201 cm, 90 kg)

2010-2016 Simply Vis Nova Roma – giovanili

2016-2017 Simply Vis Nova Roma – Serie B

2017-2018 Basket Scauri – Serie B

2018-2019 Basket Scauri – Serie B/Virtus Siena – Serie B

2019-2020 Virtus Siena – Serie C Gold

2020-2021 Spezia Basket Club – Serie C Gold

2021-2022 Fabo Herons Montecatini – Serie C Gold (promozione in Serie B)

2022-2023 Fabo Herons Montecatini – Serie B/Teramo a Spicchi 2K20 Serie B

Paolo Marini

resp. Area Comunicazione

Teramo a Spicchi 2K20