SERIE B UFFICIALE – Teramo ingaggia Lorenzo Bruno

Il Teramo Basket 1960 è lieto di annunciare l’ingaggio del centro classe ’91 Lorenzo Bruno nel roster della prima squadra.

Bruno, nativo di Massa Carrara, inizia la sua carriera nel mondo delle minors nel 2011/12 nelle fila del Basket Follo in DNC raggiungendo in pochi anni il campionato di serie B con la Mens Sana 1871 di Siena, con cui disputa le stagioni 2014/15 e 2016/17.

Nell’anno 2017/18 Bruno passa a Fabriano sempre in serie B giocando 29 partite ad una media di 11,8 punti col 62% di realizzazione da 2 e conquistando una media di 3,9 rimbalzi. Nel 2018/19 viene tesserato dalla formazione marchigiana di Porto Sant’Elpidio con cui non giocherà alcuna partita a causa di un infortunio al ginocchio che lo costringerà al riposo. Situazione che lo porterà a rescindere il contratto e ad accasarsi con la Robur et Fides Varese.

Bruno è un giocatore di sostanza che gioca vicino al canestro sfruttando la sua stazza fisica. Fisico che nonostante tutto gli consente di essere veloce nelle transizioni e nel gioco a due. Ha ottimi movimenti da post, è un discreto rimbalzista e con un’ottima visione del gioco.

“Sono molto grato alla società per l’opportunità che mi ha dato – ha così dichiarato Bruno – Teramo è senz’altro una città che, cestisticamente parlando, di tradizione ne ha eccome. Staff e compagni mi hanno accolto in modo splendido facendomi sentire subito a casa. Siamo una squadra giovane che, a volte, pecca un po’ di esperienza ma è normale che sia così.

Il campionato è tosto e il girone C è in assoluto il più difficile dei quattro ma noi dobbiamo cercare in tutti i modi di lottare per la salvezza. Sono convinto che con il lavoro e il giusto entusiasmo possiamo raggiungere questo obiettivo. la vittoria con Faenza è stata molto importante e siamo sulla strada giusta.

Non vedo l’ora di giocare e dare una mano alla squadra, sono pronto”.

FONTE: Uff. Stampa Basket Teramo 1960