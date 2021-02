SERIE B UFFICIALE – Tigers Cesena affidano la panchina a Davide Tassinari

La società è lieta di comunicare di avere affidato in queste ore la panchina dei Tigers Cesena a coach Davide Tassinari. Classe 1983, il giovane coach romagnolo proviene dalla BMR Reggio Emilia dalla quale si è svincolato dopo la decisione di Scandiano di non partecipare al partente campionato di C Gold. Formatosi nella “cantera” di Santarcangelo, maglia con la quale ha disputato due stagioni da senior in Serie D, subito dopo la Laurea in scienze motorie entra nel mondo delle giovanili come preparatore atletico del sodalizio romagnolo. Nella stagione 2012/13 arriva la proposta di guidare la rinascita del basket gialloblù allenando la Serie D composta interamente da giovani. Il cammino è trionfale. Dopo la comoda salvezza all’esordio da head coach, Tassinari conquista la promozione in Serie C con 31 vittorie su 31 partite e lancia gli Angels verso un abbrivio storico: è promozione anche l’anno successivo. Nella stagione 2015/16, quella degli storici derby con Rimini e Forlì, Tassinari allena una squadra “scomoda”, con i vari Cardellini, Pesaresi e Bedetti, capace di mettere in difficoltà chiunque e non si regala i playoff solamente per la classifica avulsa. Allenatore grintoso e di carattere, Tassinari saprà guidare con determinazione la nostra squadra fino al termine della stagione e chissà, regalarci anche i playoff. Coach Tassinari sosterrà il suo primo allenamento in maglia Tigers già quest’oggi, martedì 16 febbraio, alle ore 17:00 presso il PalaIppo. La presentazione ufficiale avrà luogo domenica mattina alle ore 11:30 live sulla pagina Facebook Tigers Cesena direttamente dal pullman in viaggio verso Alba, con i media collegati su piattaforma streaming.

