I Tigers Cesena annunciano il rinnovo di coach Davide Tassinari che siederà dunque sulla panchina tigrata anche per la stagione 2021/22. Giunto a Cesena a metà della stagione appena conclusa, Tassinari ha conquistato la fiducia della società non solamente per i risultati conseguiti sul campo, ma anche e soprattutto per il lavoro svolto nel quotidiano, con estrema dedizione ed intensità, rapportandosi al meglio con squadra, staff tecnico e società. Tassinari ha esordito come head coach dei Tigers lo scorso 19 febbraio nella determinante trasferta di Alba, conquistando immediatamente i due preziosissimi punti e successivamente, dopo la sconfitta ad Omegna, ha inanellato 4 vittorie consecutive contro Alessandria, Faenza, Imola e Ozzano. Fermo forzatamente ai box subito dopo la pausa pasquale a causa del Covid, al suo rientro coach Tassinari ha strappato il referto rosa più importante, in casa della capolista, sull’imbattuto campo di Livorno, che è valso in un sol colpo la salvezza diretta e la qualificazione ai playoff.

Insieme a coach Tassinari la società sta lavorando alla costruzione della squadra per la prossima stagione, all’insegna della sostenibilità e della progettualità, con l’obiettivo di far correre in parallelo una graduale crescita tecnica con quella societaria. A Davide Tassinari un grosso “in bocca al lupo” da parte di tutta la società.

Ufficio Stampa Tigers Cesena