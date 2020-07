SERIE B UFFICIALE – Tigers Cesena ingaggiano Diego Terenzi, ex Alba

I Tigers Cesena sono lieti di annunciare l’ingaggio di Diego Terenzi. Esterno classe 1995, Diego arriva da Alba, dove ha viaggiato con medie da top player per la Serie B: 15,8 punti, 6,5 rimbalzi e 3 assist a partita. La sua struttura fisica, 191 cm per 86 kg, e le sue doti, consentono a Diego Terenzi di occupare tutti i ruoli perimetrali. Inquadrato come guardia, Diego può infatti anche giocare sia da play che da ala. Terenzi incarna perfettamente lo spirito dei Tigers Cesena di questa stagione: giovane, grintoso, affamato. Il neo-cesenate approda in Serie A2 nel 2014, all’età di 19 anni. Pochi minuti in campo con la maglia di Recanati, quell’anno ai playoff, ma avvio di un percorso segnato da una crescita costante sotto tutti i punti di vista. La stagione successiva per Diego è ancora A2, ad Omegna, poi la maturazione in Serie B. Prima Firenze, a oltre 10 punti di media, poi Bisceglie, Matera ed infine, nella stagione 2018/19, Alba, dove si consolida e pesca il proprio “season high” alla vigilia del lock down nel match interno contro Palermo, quando segna la bellezza di 32 punti in 34 minuti di gioco con 4/8 da 2, 4/6 da 3, 12/12 ai liberi e per completare l’opera 9 rimbalzi.

“E’ un giocatore completo” – dichiara coach Giampaolo Di Lorenzo – “In grado di ricoprire tutti i ruoli perimetrali. È un ottimo passatore, bravissimo sul pick & roll, ma soprattutto è un ragazzo che vive il basket come una missione oltre che una passione.”

Si chiude dunque così il roster cesenate in quota senior allestito dal binomio Palazzi – Di Lorenzo per la stagione 2020/21, con Battisti, Borsato, Terenzi, Dagnello, Chiappelli, Dell’Agnello e Marini, cui si aggiunge la conferma di Emanuele Trapani, il primo under che il mercato ha portato in dote a Giampaolo Di Lorenzo.

Ufficio Stampa Tigers Cesena