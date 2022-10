SERIE B UFFICIALE – Tigers Romagna annuncia Tonello

By

CERVIA – Arriva un rinforzo in casa Tigers, che dopo aver perfezionato l’accordo con il nuovo sponsor Le Gamberi Food, si muovono sul mercato portando in Romagna la guardia del 2001 Matteo Tonello. Alto 193 cm per 80 kg, il nuovo arrivo delle tigri è un esterno veloce e dinamico, che fa del tiro dall’arco una delle sue migliori qualità. Prodotto delle giovanili di Treviso, Tonello ha poi vestito le maglie di San Vendemiato, Pordenone e Cremona, prima di quella dei Tigers.

Tonello sarà aggregato al gruppo a partire da giovedì 13 ottobre.

Uff.Stampa Tigers Romagna