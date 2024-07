SERIE B UFFICIALE – Tommaso De Gregori rinnova con Ravenna

L’OraSì Basket Ravenna comunica il rinnovo del contratto per la prossima stagione di Tommaso De Gregori.

Il giocatore, classe 1998, nello scorso campionato ha realizzato 9,7 punti e catturato 3 rimbalzi in 16 minuti di utilizzo.

Le parole del centro giallorosso: “Sono molto contento che la società abbia deciso di rinnovarmi la fiducia nonostante lo scorso anno non sia stato per me molto facile, non avendo avuto sempre lo spazio per dimostrare il mio valore. Ho sempre messo il bene della squadra al primo posto cercando di dare il mio contributo. Penso che queste esperienze facciano parte del percorso di crescita di un giocatore e che mi abbiano spronato a dare il meglio col tempo che mi veniva dato. Ritengo che anche questo aspetto abbia convinto la dirigenza a continuare questo percorso, intento che mi è stato comunicato poco dopo il termine della scorsa stagione.

Il prossimo campionato si prospetta molto impegnativo anche per via delle tante squadre che stanno costruendo un roster di assoluto livello. Mi piace l’idea di Ravenna di costruire una squadra giovane e determinata con voglia di migliorarsi e mettersi in gioco, con giocatori che lottino su ogni pallone, una filosofia che sposo appieno. Mi auguro una stagione migliore sia dal punto di vista personale sia per quanto riguarda i risultati di squadra perché penso che una città come Ravenna se lo meriti.

Ho parlato con coach Gabrielli e da subito ne ho avuto un’ottima impressione. Il suo valore, sia tecnico che morale, mi è stato confermato da diverse persone, tra cui Paolo Calvini ex giocatore di serie A e mio coach a Pesaro. Non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione, cercheremo di creare un gruppo coeso che sia una famiglia prima che una squadra. Un abbraccio anche a tutti i leoni bizantini, ci rivediamo a palazzo!!”

Le parole di coach Gabrielli: “Sono molto contento del rinnovo di De Gregori. Quando ci siamo sentiti sono rimasto piacevolmente colpito da quello che ci siamo detti e dalla persona. Tommaso è un giocatore in divenire e spero che nella prossima stagione possa fare un ulteriore salto di qualità, per migliorare sé stesso ed il suo apporto alla squadra”.

