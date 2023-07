SERIE B UFFICIALE – Tommaso Marangoni e Andrea Costa Imola ancora insieme

L’Andrea Costa Imola annuncia la prima riconferma per la stagione 2023-2024 quella dell’Ala Tommaso Marangoni.

Già fortemente voluto la scorsa stagione da Coach Grandi, Marangoni è stato il primo nome che Coach Di Paolantonio ha voluto riconfermare tra le proprie fila.

Il “tre” imolese, forte del contratto che lo legava ad Imola anche per la stagione alle porte, ha riposto massima fiducia nella Società biancorossa prima per il ripescaggio nella serie B nazionale e poi nel trovare un Coach di altissimo livello.

Queste le parole di Coach Di Paolantonio sulla riconferma di Marangoni: “Tommaso si era già conquistato minuti importanti nella stagione appena passata e siamo sicuri che potrà continuare il suo processo di crescita individuale per dare una mano alla squadra anche quest’anno, soprattutto siamo contenti di poter avere in pianta stabile nel roster un ragazzo di Imola perché rappresenta un esempio per i ragazzi più giovani e un vanto per la città.”

“Sono rimasto molto contento quando ho saputo che Coach Di Paolantonio sarebbe stato alla guida dell’Andrea Costa” commenta Tommaso “Ammetto che però son stato ancor più felice quando mi ha chiamato e comunicato che rientravo pienamente nei suoi piani. Sono venuto ad Imola lo scorso anno per trovare la mia strada come giocatore nel mondo dei “grandi”. La conferma ad Imola, fortemente voluta, da un senso al percorso che avevo iniziato qui e ha come obiettivo quello di migliorarmi e mettermi al servizio della squadra nel migliore dei modi. Ringrazio la Società e il Coach per la fiducia e son già pronto a cantare “imolesiiii siamo noi!”

uff.stampa Andrea Costa Imola