SERIE B UFFICIALE – Tommaso Marino chiuderà la carriera a Legnano

Come annunciato da lui stesso sul suo canale YouTube, Tommaso Marino sarà il play dei Knights per la stagione 2023/2024.

Onorando i 3 anni di contratto sottoscritti nell’estate 2021, Marino chiuderà la sua carriera in maglia Knights giocando la B Nazionale, nuovo campionato introdotto dalla FIP dalla prossima stagione.



Nell’ultima stagione Marino ha tenuto una media di 11 punti, 2,4 rimbalzi di media e 5,7 assist che lo hanno eletto come miglior assistman del girone A.



Basilico: “Quando abbiamo firmato Marino nel 2021 lo abbiamo fatto per un progetto a lungo termine. Siamo felici che abbia deciso di giocare l’ultima stagione della carriera con noi, terminando la fine naturale del contratto.

Abbiamo avviato le discussioni alcuni mesi fa, attendevamo solo l’ok di Tommaso, che comunque ha confermato praticamente subito la sua volontà di giocare un altro anno.

Sicuramente è un giocatore che ha fatto e farà la differenza anche nella prossima stagione, completando con Raivio e Casini ed un prossimo acquisto la batteria degli esterni della nostra squadra.”



Marino continuerà a vestire la maglia numero 11 di Legnano



