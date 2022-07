SERIE B UFFICIALE – Tommaso Molteni rinnova con Gema Montecatiniterme

Dopo la buonissima stagione 2021/22, la sua prima a Montecatini, il nostro Tommaso Molteni da Cantù, classe 1999, sarà ancora uno dei punti di forza del roster della Gema!

Un altro anno per crescere sul parquet e dare il meglio di sè in cabina di regia, tornando a giocare, fattore non secondario, in quella serie B che ha già disputato nel suo primissimo viaggio in Toscana, a Piombino nel 2018/19 e nel 2019/20, e poi due anni fa, dividendosi in quella stagione tra Bisceglie e Teramo.

Proprio pochi giorni fa (22 luglio) Molteni ha compiuto 23 anni festeggiandoli in famiglia… Auguroni in ritardo!

Forza Tommy! Forza Gema!

Uff.Stampa Gema Montecatiniterme