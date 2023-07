SERIE B UFFICIALE – Tommaso Rossi firma con Jesi

Tommaso Rossi è un nuovo giocatore della General Contractor Jesi.



La guardia ala classe 1998, 198 cm per 93 kg , da tempo sui taccuini dello staff tecnico jesino arriva nella città di Federico II dopo una buona stagione a Mestre, preceduta da un’ottima annata a Jesolo. Nato a Castel San Pietro Tommaso Rossi è cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna con le quali è arrivato più volte alle finali scudetto centrando il titolo italiano nel 2017 e arrivando ad un passo dal conquistarlo nel 2018. Nel 2016 la soddisfazione dell’esordio in serie A2 con la canotta delle V Nere, prima di passare nella stagione 2017/18 ad Imola e l’anno successivo alla Orva Luga. Nel 19/20, anno interrotto dal Covid, gioca da protagonista nel girone A di serie B con l’Olimpo Basket Alba attirando le attenzioni della Luciana Mosconi Ancona che se lo garantisce e con cui arriva ai playoff. Jesolo e Mestre le due ultime tappe ed ora il ritorno nelle Marche con la casacca della General Contractor. “Tommaso è un giocatore che grazie alla sua stazza fisica – lo descrive il giemme Nelson Rizzitiello – puó giocare due ruoli, da 3 e da 4. Tecnicamente è un atleta che può uscire dai blocchi e tirare, giocare in post e per la squadra. Inoltre è un ragazzo di 24 anni che ha ancora grandi margini di crescita”.

