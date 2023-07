SERIE B UFFICIALE – Torna a Salerno il play Marco Cucco: “La Virtus è casa mia”

È il momento di un gradito ritorno, è il momento di Marco Cucco. La Lars Virtus Arechi Salerno è felice di annunciare il tesseramento del playmaker salernitano classe 1994 (188cm, 78kg). A distanza di sei anni dalla prima esperienza in blaugrana, Cucco ritorna dunque a giocare per la propria città. Per la propria gente. Per il proprio club.

Cresciuto tra la Pallacanestro Salerno e la Juvecaserta, successivamente fa parlare di sé una volta arrivato alla Virtus Siena in A Dilettanti. Dopo tre stagioni entusiasmanti si trasferisce a Firenze, poi negli anni seguenti gioca costantemente in B per Matera, Agropoli (promozione in A2), Scafati, Bisceglie, Porto Sant’Elpidio, Torrenovese, Catanzaro, Teramo e infine Pozzuoli nella scorsa stagione dove viaggia a quasi 10 punti di media a gara e quasi 7 assist: “Ma ora sono concentrato soltanto su Salerno, tornare alla Virtus è stata una scelta semplice complice il legame che ho con la mia città e il rapporto che ho con la società. In più ho voglia di confrontarmi con un campionato così prestigioso vivendo il contesto competitivo e ambizioso della Virtus” – le prime impressioni di Cucco dopo la firma sul contratto -. “La prossima sarà una stagione dura, ostica e imprevedibile. Bisognerà rispettare tutti e lavorare tanto, con l’augurio che il nostro palazzetto diventi un fattore in occasione delle gare casalinghe. Personalmente sono pronto a dare il massimo, cercherò di essere utile portando all’interno del gruppo esperienza e serenità e cercando di fare tutto quello che il coach riterrà necessario. Proprio con il coach ci sono state le prime chiacchierate e devo dire che si è dimostrato molto motivato e con le idee chiare, sono sicuro che riuscirà a trasmettere energia e tranquillità alla squadra visto il suo pregresso da giocatore”.

La scelta di riportare Cucco a Salerno è spiegata dal ds blaugrana Pino Corvo: “Un altro tassello è stato posizionato al posto giusto. Siamo davvero felici che Marco sia nuovamente un giocatore blaugrana, nei giorni scorsi è nata l’occasione e abbiamo deciso di coglierla subito al volo in quanto conosciamo molto bene il suo valore. Siamo, infatti, convinti che le sue qualità, il suo carisma e la sua salernitanità saranno aspetti molto importanti all’inizio del nuovo ciclo tecnico che il presidente Renzullo ha voluto dare vita con grande entusiasmo in questa fase della nostra storia”.

UFF.STAMPA VIRTUS ARECHI SALERNO