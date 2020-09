SERIE B UFFICIALE – Torrenova completa il reparto lunghi con Klanskis e Micciulla

Fidelia Torrenova è felice di annunciare le firme di Ričards Klanskis e Calogero Micciulla. Klanskis e Micciulla sono due giovani ali/centro che completano il reparto lunghi della squadra di coach Condello, entrambi in grado di dare intensità e qualità sotto le plance.

Classe 2003, 198 cm per 95 kg, Ričards Klanskis arriva in prestito dall’Orlandina Basket con cui ha giocato nelle ultime due stagioni. Arrivato in Sicilia nel 2018, Klanskis è nel giro delle Nazionali giovanili lettoni, è stato finalista nazionale del campionato Under 15 con il BJSB Riga (23.2ppg, 12.0rpg, 1.6apg) nel 2017, e nelle due stagioni ha disputato in doppio tesseramento il campionato di Serie A2 con l’Orlandina Basket e quello di Serie C Silver con la Nuova Agatirno, formazione satellite della squadra paladina. Nel 2019, stabilmente nel roster di coach Sodini, Klanskis ha collezionato 5 presenze realizzando una media di 2 punti e 2.7 rimbalzi. Nelle due stagioni di Serie C Silver, invece, il giovane classe 2003 ha realizzato in media 15.1 punti a partita.

Siciliano DOC, Micciulla è invece di ritorno al PalaTorre. Classe 1999, cresce nel settore giovanile della Cestistica e nel 2015/16 approda all’Orlandina Basket: all’età di 16 anni riesce a ritagliarsi spazio nella cavalcata dell’Under 18 Eccellenza, vince l’Interregionale Sicilia-Calabria, salvo poi perdere contro la Tiber Roma lo spareggio per le finali nazionali. Proviene da un’annata con la maglia di Olimpia Mosciano (Serie C Silver Abruzzo) con cui ha realizzato circa 4 punti di media.

–

Ufficio Stampa Fidelia Torrenova