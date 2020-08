SERIE B UFFICIALE – Torrenova, firmato Sebastiano Perin

Cestistica Torrenovese è soddisfatta di comunicare la firma dell’atleta Sebastiano Perin, esterno classe 1996. Perin è un giocatore in grado di dare tanta intensità sui due lati del campo, con un discreto tiro dalla lunga distanza, buone percentuali dalla media ed una buona presenza in difesa. È un cestista che fa del gioco di squadra la base di partenza delle sue prestazioni.

CARRIERA

187 cm per 89 kg, originario di Conegliano Veneto, Perin è cresciuto nelle giovanili della Benetton Treviso, per poi passare come Under 17 alla Vigor Basket Conegliano, con la quale ha disputato la finale nazionale under 19 Elite nella stagione 2014/2015. Le ottime prestazioni della stagione 2015-2016, in cui Perin realizza 12.1 punti di media, lo fanno notare dall’Etrusca San Miniato, che nel 2016-2017 lo inserisce in roster per il campionato di Serie B. A soli 21 anni Perin non sfigura e quando chiamato in causa dona alla causa 5 punti di media a partita che gli valgono la riconferma per la stagione successiva. A Gennaio 2018 passa alla USE Empoli, con cui disputa due stagioni e mezzo ad una media complessiva di quasi 8 punti a gara ed high score a 18 punti. La scorsa stagione sfida anche Torrenova, realizzando rispettivamente 10 e 13 punti nelle gare di andata e ritorno.

DICHIARAZIONI

Condello | Head Coach Torrenova: «Seba è un ragazzo esperto, nonostante la giovane età, di questi campionati. Fa dell’intensità la sua forza ed ha tanta voglia di crescere. È un mastino, non molla mai ed è pronto sempre a sbucciarsi le ginocchia per aiutare la squadra. È un acquisto oculato, in funzione della squadra che stiamo costruendo, mirato a fare un campionato che abbia come primo obiettivo una salvezza tranquilla».

FONTE: Ufficio Stampa Cestistica Torrenovese